25 év után azonosították egy kilencéves kislány gyilkosát

25 év után oldódott meg Angie Housman, az 1993-ban, kilencéves korában elrabolt, majd megerőszakolt és meggyilkolt kislány ügye. A hatóságoknak most DNS-vizsgálattal sikerült bizonyítaniuk, hogy gyilkosa a most 61 éves Earl Webster Cox.

Housman 1993 novemberében tűnt el missouri-i otthonából, holttestét kilenc nappal később találták meg St. Louis mellett egy parkban. Részben lemeztelenített holttestét hó takarta. Fejét szigszalaggal tekerték körbe, keze meg volt bilincselve, testét egy fához kötötték.

A boncolás során kiderült, hogy a kislány még élt, amikor a téli fagyban a fához kötözték, halálát kihűlés okozta. A testén található sérülések alapján úgy tűnt, hogy a lány megpróbált szabadulni. Az is kiderült, hogy halála előtt éheztették, kínozták és szexuálisan is bántalmazták.

Az ügyet annak idején nem sikerült feltárni, és részben most is a szerencsének köszönhető a lezárás. Egy bűnügyi labornak ugyanis most sikerült használható DNS-mintát izolálni a kislány letépett bugyijának maradványaiból. Tim Lohmar, az ügyben eljáró ügyész szerint valójában áldásnak bizonyult az, hogy csak most sikerült megtalálniuk az azonosításhoz használt DNS-mintát. "Ha korábban teszteltük volna ezt a bizonyítékot, akkor valószínűleg a megfelelő technológia hiányában semmit se találtunk volna" - mondta.

Az izolált mintát aztán feltöltötték az adatbázisba, és újra szerencséjük lett. Mostanra ugyanis egy 2012-ben elfogadott törvény alapján Earl Webster Cox mintája is bekerült már a nyilvántartásba, miután egy bíró igazoltnak látta, hogy a férfi veszélyes szexuális ragadozó. Így lepleződött le, hogy a bűncselekmény idején 34 éves Cox volt Housman gyilkosa. Cox 1975-től 1980-ig szolgált az amerikai légierőnél, ahonnan azért bocsátották el, mert németországi állomáshelyén négy kiskorú kárára követett el szexuális bűncselekményeket. Cox nyolc évet ült emiatt. (Via NBC News)