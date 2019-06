Zavargások törtek ki Haitiben, ketten meghaltak

Haiti rendőrök az égő gumiabroncsok okozta füst árnyékában Port-au-Prince-ben 2019 június 9-én Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Zavargások törtek ki vasárnap Haiti fővárosában, ahol tüntetők a korrupcióval vádolt Jovenel Moise államfő azonnali távozását követelik. A tüntetők utcákat foglaltak el, és teljesen megbénították a forgalmat Port-au-Prince-ben.

A rendőrökkel történt összecsapásokban legalább ketten meghaltak, és öten megsérültek. A tüntetők százával égették a gumiabroncsokat, amitől füstbe borult az egész város, közben betörtek kirakatokat, kiraboltak boltokat, és kövekkel dobálták meg a hatóság embereit.

A rendőrség elbarikádozta az elnöki palotát, és könnygázzal oszlatta a tömeget, mielőtt lövések is eldördültek. Golyó végzett két tüntetővel is. Egy rendőrt egy kő sebesített meg. A tüntetők két rendőrautót, és két épületet is felgyújtottak. Összesen 12 embert tartóztattak le.

A tüntetők azzal vádolják Moiset, hogy sikkasztott abból a Petrocaribe olajprogramból, amely lehetővé tett Haiti számára, hogy olcsó venezuelai importolajhoz jusson.

Egy szenátusi jelentős szerint kormányzati tisztviselők 3,8 milliárd dollárnak megfelelő összegre tette rá a kezét még Michel Martelly elnök idején hasonló módszerrel.

Nem csak a fővárosban, de az ország más részein, és több nagyvárosban - Jacmel, Cap-Haitien, Saint-Marc és Gonaives településeken - is hasonló jelenetsorok játszódtak le. A kaotikus, helyenként anarchisztikus állapotok miatt több benzinkút és áruház ki sem nyitott. (Time)