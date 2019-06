Tarantino következő filmje egy káromkodós Star Trek lehet

Bár Quentin Tarantino még csak most fejezte be a kilencedik játékfilmjét, a Volt egyszer egy Hollywoodot (Once Upon A Time In Hollywood), máris arról beszélt az Empire-nek, hogy egy Star Trek-projektben is benne van. A Paramountnál készülő filmen több forgatókönyvíró is dolgozik Tarantino ötlete alapján.

Quentin Tarantino az Aljas nyolcas sajtótájékoztatóján New Yorkban 2015. december 14-én. Fotó: Bryan Bedder/Getty Images / The Weinstein Company/AFP

Bár Gene Roddenberry sci-fi-univerzuma eddig kifejezetten kerülte az erős szavakat, mint minden Tarantino-film, ez is tele lenne káromkodással. „Ez egy R-besorolású (17 éven felülieknek való) film. Ha én csinálom, R-besorolású lesz” – mondta. (Empire)