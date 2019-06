Vádalkut kötött Benjámin Netanjahu csalással vádolt felesége

Vádalkut kötött az izraeli hatóságokkal Sara Netanjahu, Benjámin Netanjahu miniszterelnök csalással vádolt neje. Netanjahu asszony a gyanú szerint illetéktelenül költött költségvetési pénzeket a miniszterelnöki rezidencián felszolgált luxusételekre.

Sara Netanjahu 2019 április 10-én férje választási győzelmét ünnepli. Az amúgy átmeneti győzelemnek bizonyult, Netanjahu nem tudott kormányt alakítani, így most új választásokat tartanak. Fotó: OLIVER WEIKEN/dpa Picture-Alliance/AFP

Az izraeli szabályok szerint amennyiben a rezidenciának van saját szakácsa, akkor nem lehet állami pénzek terhére ételt rendelni. A rezidenciát gyakorlatban vezető Netanjahu asszony mégis rendszeresen luxuséttermekből hozatott ételt. Hogy ezt megtehesse, a rezidenciát hivatalosan vezető Ezra Szaidoff a hivatalos elszámolásokban takarítóként tüntették fel a rezidencián alkalmazott szakácsot.

A vádalku keretében Netanjahu asszony csak annyit ismert be, hogy szándékosan kihasználta egy másik ember hibáját. A megállapodás szerint 45 ezer sékelt (3,5 millió forintot) kell visszafizetnie az államkasszába, valamint 10 ezer sékel büntetést is fizetnie kell. A rendőrség szerint amúgy Netanjahu asszony 350 ezer sékel értékben követett el csalást. (Via MTI)