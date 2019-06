Egy 7 éves indiai kislány elveszett a 42 fokos arizonai sivatagban, már csak a holttestét találták meg

Az Egyesült Államok határőrsége közölte, hogy megtalálták egy hétéves indiai kislány holttestét az arizonai sivatagban. A lány többedmagával, egy indiaiakból álló csoport tagjaként próbált átkelni a határon Mexikóból az Egyesült Államokba, de az embercsempészek, akikkel utaztak, magukra hagyták őket a határon.



Fotó: ARIANA DREHSLER/AFP

A sivatagban a hőmérséklet közel 42 fok volt csütörtökön. A határőrségnek két másik indiai nő számolt be a történtekről, köztük arról, hogy elkeveredtek, és a társaságukban volt egy kétgyerekes nő is. A határőrök ekkor kezdtek kutatni a többiek után, és órákkal később megtalálták a gyerek holttestét. Lábnyomokat is találták, ez alapján mások visszasétáltak Mexikóba.

“Ez egy érzéketlen halál, ami a kartellek hibája, melyek profitálnak abból, hogy embereket tesznek ki életveszélynek” - mondta a tucson-i határőrség vezetője, miután részvétét fejezte ki. (CNN)