Kiadta a rendőrség a videót, amiben egy dunaújvárosi tini azzal fenyegetőzött, hogy késsel megöl egy szembejövőt az utcán

Nyilvánosságra hozta a rendőrség azt a videót, amit egy kereskedelmi tévé újságírójának küldtek el ma, aki azonnal riasztotta a rendőrséget, hiszen azon egy férfi - mint utóbb kiderült, egy 18 éves fiú - azzal fenyegetőzött, hogy kimegy az utcára és késsel megöl egy véletlenszerűen kiválasztott járókelőt.



Amennyire a rövid videóból ez kivehető, a tinédzser egy rendezettnek tűnő lakásban járkálva kapcsolta be a telefonja kameráját, hogy a felvételt elindítva tétovázás nélkül bele is zendítsen azzal, hogy:

A fenyegetőző ezután a

szöveggel közelebbről is megmutatta a kését, hogy utána, némileg meglepő módon olyan fegyverekkel kezdjenk dicsekedni, amiket most pont nem tud megmutatni:

“Sokkoló az most nincs nálam máshol van, a boxerem is, a pillangókésem is máshol van, érted, elég ez nekem.”