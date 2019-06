Nomád lovasviadallal avatják fel az uniós pénzből épült, csodajurtás emlékhelyet

Érdekes attrakcióval csábítana turistákat az alig több mint kétezer lelket számláló Bács-Kiskun megyei Szankra a település polgármestere. Június végén, nomád lovasversennyel egybekötve adják át a Kiskun Emlékhely Zank Vezér Szálláshelyén nevű skanzenszerűséget, ami, ha jól értem a koncepciót, egy kicsit ismeretterjesztős, kicsit kirándulós, kicsit íjászkodós-nomádkodós-jurtáskodós, minikurultajas hely lesz. Az elképzelés szerint ezzel egyrészt bemutatják a magyarság múltját, másrészt megismertetik a látogatókat a magyarországi kunok történetével.



A Kiskun Emlékhely látványterve Fotó: Szank.hu

Szank cuki falu. Tény, hogy Budapestről kocsival másfél óra, és az utolsó szakaszon van pár kilométer, ahol szorgosan kell kerülgetni a kátyúkat, de nem megközelíthetetlen. Viszont aki tömegközlekedéssel szeretne eljutni ide, jó, ha a szokásosnál több szendvicset pakol, a leggyorsabb út a fővárosból ugyanis két átszállással három órába telik. Mindenesetre akárhogy is érkezik a falu határához az ember, nem tudja nem észrevenni a semmi közepéből kiemelkedő hagymakupolát, amin május végén, ottjártamkor épp az utolsó simításokat végezték.



Burkolják a jurta formáját idéző kupolát, a látogatóközpont közelében tereprendezés történik éppen. Fotó: 444.hu

A Kiskun Emlékhely Zank Vezér Szálláshelyén teljesen uniós pénzből épül, a 350 milliós, vissza nem térítendő támogatást a falu társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre kapta. A megálmodója a jobboldallal és Lezsák Sándor köreivel szoros kapcsolatot ápoló Patkós Zsolt, Szank polgármestere. Szerinte azért is fontos, hogy megépülhet az emlékhely, mert itt "a harminchárom kiskun település megtalálhatja múltját, a múltjából egy pici emléket, melyek mások számára is élményt nyújtó értékekké formálhatóak". De persze nemcsak a környékbelieket, hanem minden, a kunság, a magyarság, a tatárjárás, az Árpád-kori emlékek iránt érdeklődő turistát szívesen látnak.

Hogy egész pontosan mi volt az elképzelés, számomra még nem kristályosodott ki. Elvileg a 4,5 hektáros területén azt szándékoznak bemutatni, hogyan éltek őseink egy Árpád-kori településen. Lesz egy 1 km-es tanösvény, ami egy Árpád-kori földháztól indul, ezen az ásatások során feltárt romokat lehet majd megtekintetni. De ezzel párhuzamosan megismerhetőek lesznek a környékre betelepült kunok életének különböző szakaszai, és a leírás szerint négyféle háztípus is. Ezek a következők:

• jurta,

• Árpád-kori földház,

• XIV- XV. századi kun lakóház,

• XIX. századi tanya.

A Kiskun Emlékhely egy régészeti lelőhely köré épült. Majdnem tíz évvel ezelőtt tárta itt fel Sz. Wilhelm Gábor régész egy épület romjait, melyet a tatárjárás során pusztítottak el. Rengeteg emberi csontot, nők, férfiak és gyerekek maradványait, IV. Béla-korabeli érméket, ékszereket találtak akkor, a közelmútban pedig megkezdték egy kettős körárokrendszer feltárását, amivel a település lakói vélhetően a tatárok ellen próbáltak védekezni, de már nem volt idejük befejezni.

A Szank határán fekvő területre az autóútról lehet ráfordulni, bár egyelőre csak egy olyan földút vezet a turistalátványossághoz, amit óvatos autós végig csak egyesben tesz meg. Az építésvezető kissé morcosan, de viszonylag készségesen fogadott, bár minden kérdésemet ő sem tudta megválaszolni. Meglepetésekkel viszont tudott szolgálni: amikor arról érdeklődtem, mikor viszik el a látogatóközpont mellett tornyosuló földhalmot, közölte, hogy ezt ők maguk hozták létre a területen található, agyagos földből. Arra a kérdésre, hogy mégis miért, azt tanácsolta, kérdezzem meg a tervezőt.



Tervezett sárdomb. Fotó: 444.hu

A koncepció kissé kiforratlannak tűnik: magát a területet elég gyorsan be lehet járni, nemhogy félnapos, de 1-2 órás programnak is kicsit kevésnek látszik, így joggal merül fel a kérdés, hogy vajon ki látogatna el csak azért egy egyébként túl sok látnivalót nem kínáló faluba, ha annyit kínál csupán, mint mondjuk fél óra a szentendrei skanzenben? A tervek szerint az érdeklődést különböző szervezett programokkal csigázzák fel, a megnyitón például nomád lovasviadallal. Ezen kívül terveznek lovas, kutyás és baranta bemutatókat, kun-kvízt, kun-erőpróbát, gasztronómiai programokat, kóstolókat.

Miniskanzen Fotó: 444.hu

Szank méretéhez és lakosainak számához képest eddig is sok pályázati pénzhez jutott. A falu határában található óriási sportpályához fedett lelátókat is építettek, de van itt kültéri kondipark, műfüves kispálya és tekecsarnok is. De ezzel egyáltalán nincs vége a sportos fejlesztéseknek: tanmedence és korcsolyapálya építését is tervezik.

Az emlékhely június 21-i átadóján beszédet mond Nagy István agrárminiszter, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Szank polgármestere is. Aki inkább a kun miatyánkra és az új Kiskun Kapitány pohárköszöntőjére kíváncsi, az másnap, szombaton induljon útnak. A Kárpát-medencei nomád lovasviadal egész hétvégén zajlik majd.