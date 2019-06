Újratárgyalja a kormány paksi bővítés hitelszerződését Moszkvával

Varga Mihály a paksi bővítés hitelszerződésének módosításáról tárgyal Moszkvával, írja az atv.hu. A megállapodást a tervezés-kivitelezés csúszása miatt amúgy is újra kéne kötni, de a kormány jobb feltételekért is harcol. Az atv.hu úgy tudja, hogy a Varga vezette delegáció célja, hogy a magyar kormány akkor kezdi meg a 10 milliárd eurós hitel törlesztőrészletének és a kamatnak a visszafizetését, ha a Paks 2 projekt üzembe helyezése megtörtént, és a piacon már el tudják adni a villamosenergiát. Ha sikerül is megállapodni, arra a magyar parlamentnek és az Európai Bizottságnak is rá kell majd bólintania.

A Paks 2 az eddigi megállapodás szerint fix áras: a 12,5 milliárd eurós összköltségből 10 milliárd az orosz hitel, míg 2,5 milliárd az önrész.