35 év alatt átlagosan 12 centiméterrel lettek magasabbak a fiatal kínai fiúk

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pár éve publikált kutatása szerint 1975 és 2010 között a városban élő, 13 éves átlagos kínai fiúk magassága közel 12 centiméterrel nőtt meg.

Ugyanígy, a súlyuk is látványosan megnőtt: míg 1975-ben a városban élő férfiaknak csupán egy százaléka volt túlsúlyos, 2010-ben már több mint 14 százalékuknak.

Pont ez volt az az időszak, amikor Kínában rengetegen emelkedtek ki a mélyszegénységből, és erőteljes középosztályosodás indult be az országban. A WHO kutatói szerint is szoros összefüggés van az egy főre jutó GDP növekedése, illetve a kínaiak testnövekedése között. (Axios)