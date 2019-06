Az összes ellenzéki párt beállt egy jelölt mögé Esztergomban

Az Index ír arról, hogy Esztergomban megvalósult a teljes ellenzéki összefogás, Cserép János független polgármester-jelölt mögé beállt a DK, a Momentum, az MSZP-P, a Jobbik, az LMP, valamint országos szervezetek, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az Európai Baloldal is.

A most megalakult ellenzéki kerekasztal a helyiekkel közösen fog programot írni az őszi választások elé. A lap azt is megjegyzi, hogy Cserép János esztergomi születésű és ott is élő négygyermekes családapa, egyébként informatikai vállalkozó, a szeretgom.hu helyi oldal alapitója, civil aktivista.