Három jelölt indulhat az ellenzéki előválasztáson

Csak három jelölt adta le a hétfő esti határidőig az induláshoz szükséges kétezer támogató aláírást, így csak ők hárman, az MSZP és a Párbeszéd jelöltjeként induló Karácsony Gergely, a momentumos Kerpel-Fronius Gábor és a DK támogatását élvező Kálmán Olga indulnak a június 20-án kezdődő előválasztáson.

Az előválasztást lebonyolító Civil Választási Bizottságot vezető Magyar György ügyvéd tájékoztatása szerint a szavazólapon első helyen Karácsony, második helyen KFG, harmadik helyen Kálmán neve szerepel majd.

Az előválasztáson regisztrált szavazók vehetnek csak részt. Regisztrálni* online június 20-ig, az előválasztás kezdetéig lehet, személyesen pedig a június 26-ig tartó szavazás helyszínein, akár közvetlenül a szavazás előtt is lehet. A szavazás tehát június 26-ig tart, az eredményét elvben már aznap ki is hirdetik. (Népszava via MTI)

*Pontosítás 9:19: Cikkünk eredeti változatában tévesen csak az online regisztráció határidejét adtuk meg, személyesen a szavazás előtt, azzal egy időben is regisztrálhatnak a választók. Köszönjük olvasónknak, Zoltánnak, hogy felhívta a figyelmünk a hibára.