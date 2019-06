Már öreg, nős férfiakat is pappá szentelnének a katolikusok

Úttörő lépésre szánhatja rá magát a Katolikus Egyház a dél-amerikai paphiány miatt. Na persze nem nőket fognak pappá szentelni, annyira még a Dél-Amerikában hagyományosan progresszívnak számító egyház se progresszív. De a hagyományos papi nőtlenség követelményét feladva a jövőben akár házas öreg férfiakat is pappá szentelnének, hogy enyhítsék az Amazonas őserdeiben tomboló paphiányt.

A javaslat szerint "viri probati", vagyis morális karakterüket cselekedeteikkel bizonyító férfiakat szentelhetnének pappá. A hagyományőrzők aggályai szerint ezzel tulajdonképpen megnyílhat az út a cölibátus feladása felé, vagyis attól tartanak, hogy hamarosan világszerte megnyílhat a papi pálya a nős férfiak előtt.

A vatikáni tervezet amúgy "az egyháznak adott ajándékként" jellemzi a nőtlenségi fogadalmat, de jelzi, hogy a már nős, "stabil családban" élő férfiak felszentelése segíthet oldani a paphiányt. Ferenc pápa korábban már jelezte, hogy megfontolná a viri probatik pappá szentelését a nehezen megközelíthető, távoli vidékek paphiányának kezelésére, de azt is közölte, hogy alapvetően fenntartaná a cölibátust. (via The New York Times)