Tinédzser neonácikat zártak börtönbe Nagy-Britanniában

A 19 éves, leedsi Michal Szewczuk és a 18 éves, londoni Oskar Dunn-Koczorowski mindketten egy Sonnenkrieg Division nevű neonáci csoport tagjai voltak, és a bíróság ítélete szerint mindketten ösztönöztek egy támadást Harry herceg ellen, amiért egy félvér nőt vett feleségül, írja a BBC.

Oskar Dunn-Koczorowski és Michal Szewczuk

Rebecca Poulet bíró terrorizmussal összefüggő vádakban találta bűnösnek a fiatalokat, és mint kiemelte, az általuk kifejtett online propaganda gyűlöletes bűncselekmény volt. Dunn-Koczorowski másfél évet, míg Szewczuk négy évet kapott.

A két fiatal a vád szerint több internetes platformon is álnéven próbált meg rábeszélni embereket támadásra a hercegi pár ellen, többek között 'fajárulással' vádolva Harry herceget. Arról is írtak, hogy azokat a fehér nőket, akik nem fehér férfiakkal randevúznak, fel kéne akasztani.

A bíró indoklása szerint az általuk terjesztett online anyagok erőszakosak és fenyegetőek voltak, többek között kivégzésre és nemi erőszakra szólítottak fel. A támadások célpontjaiként a hercegi pár mellett zsidókat és fekete bőrszínű embereket is megneveztek, ezen kívül pedig javasolták, hogy a támadók egyedül hajtsanak végre támadást közterületeken.

Az ügyészség és a bíró is arra jutott, hogy nem egyszerűen egy online, a képernyők előtt szerveződő mozgalomról volt szó, kifejezetten készek voltak cselekedni is. Ezt a szervezet Hitlert éltető belső szabályzata is kimondta.

A tárgyalás során Szewczuk elismerte, hogy kétszer is terrorizmust propagálta, illetve terroristák számára hasznos dokumentumokat birtokolt.

A Sonnenkrieg ideológiája, hogy tagjaiknak teljesen ki kell szakadniuk a társadalomból, majd pedig 'totális támadást' indítani a rendszer ellen. A bíró szerint Szewczuk egy szélsőségesen erőszakos és nőgyűlölő blogot is vezetett, ahol nők megerőszakolásáról, megkíznásáról és nők és kisgyerekek meggyilkolásáról is írt.

Egy kommentjében Dunn-Koczorowski arról írt, hogy helyénvaló levágni kisgyerekek fejét, ha ezzel meg lehet akadályozni, hogy baloldali politikusok legyenek.

A csoport működéséről a BBC közölt decemberben tényfeltáró anyagot, a két fiatalt akkor vették őrizetbe a rendőrök.