Cseh Katalint választották az új liberális EP-frakció egyik frakcióvezető-helyettesének

Cseh Katalint választotta egyik alelnökének (frakcióvezető-helyettesének) a Renew Europe frakciója Fotó: Momentum Mozgalom

Megválasztotta első frakcióvezetőjét, és annak helyetteseit az Európai Parlament új liberális frakciója, a Renew Europe, amely az eddigi liberális frakció (ALDE - Alliance of Liberals and Democrats for Europe) pártjainak képviselőiből, és az Emmanuel Macron francia államfő vezette En Marche! képviselőiből állt össze.

A Momentum Mozgalom Facebook-oldalán jelentette be, hogy a harmadik legnagyobb EP-frakció listavezetőjüket, Cseh Katalint választotta meg alelnökének.

(Mivel frakcióról van szó, ez praktikusan frakcióvezető-helyettest jelent, de a liberálisok képviselőcsoporton belül inkább használják az elnök és alelnök terminusokat.)

„Cseh Katalin egyedüli magyarként ül majd egy európai frakció vezetésében, folyamatosan bemutatva, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral és a Fidesszel. Hogy van egy másik, szabadságszerető, nyitott, fiatal Magyarország” - írja még a Momentum.

A 106 tagú frakció egyébként összesen 8 helyettest választott a frakcióvezető mögé.

A Renew Europe elnökének (frakcióvezetőjének) a volt román miniszterelnök Dacian Cioloșt válaszotta meg a frakció, akit Macron mellett támogatott a spanyol liberális Ciudadanos képviselőcsoportja is. 64-42 arányban nyomta la a brit liberálisok által támogatott holland Sophie in 't Veld-t.