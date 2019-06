Egy netes csaló vett rá egy 19 éves alaszkai nőt, hogy gyilkolja meg legjobb barátnőjét

„Remélem, hogy a pokolban fogsz megrohadni, Brehmer" – írta vasárnap a Facebookon Timothy Hoffman. Lánya gyilkosának, a 19 éves Denali Brehmernek üzent az alaszkai ezermester. A hatóságok vádjai szerint június 2-án Brehmer előre megfontolt szándékból elcsalta egy erdőbe legjobb barátnőjét, CeeCee Hoffmant, és társaival szabályosan kivégezte. A gyilkosságot fényképeken és videókon is dokumentálta, az anyagot aztán elküldte egy férfinak, akit a neten ismert meg.

A vadidegen Tylerként mutatkozott be neki. Azt mondta, kansasi, és kilencmillió dollárt ígért Brehmernek, ha a nő meggyilkol valakit, és képeket, videókat készít a gyilkosságról. Brehmer pedig meggyőzhető volt. A kilencmillió dollár reményében csapatot szervezett: négy társával, a vele együtt megvádolt 16 éves Kayden McIntoshsal, a 19 éves Caleb Leylanddal és két fiatalkorúval – akiknek a nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra – együtt tervelte ki és hajtotta végre a gyilkosságot. McIntosh kihallgatásakor beismerte, hogy tarkón lőtte Hoffmant Brehmer pisztolyával.

A gyilkosság felbujtóját, az ismeretlen „kansasit” is sikerült lenyomozni: valójában egy 21 éves indianai férfi, Darin Schilmiller. A New York Times értesülései szerint már beismerő vallomást tett az alaszkai hatóságok munkáját segítő indianai rendőröknek. Azt is elmondta, hogy Brehmer folyamatosan kapcsolatban volt vele a gyilkosság alatt, a Snapchaten küldött képeket és videókat Hoffmanról, amint éppen megkötözik és megölik. „Bevallotta, hogy meggyőzte Brehmert arról, hogy milliomos, és hogy milliókat fizet majd neki Hoffman megöléséért” – áll a Times szerint a bíróságra benyújtott iratokban.

A hatóságok a Times értesülései szerint legalább egy videót meg is találtak a gyilkosságról. A Brehmer és Schilmiller közti üzenetváltásokat átvizsgálva pedig további súlyos bűncselekmények nyomaira bukkantak, Brehmer a jelek szerint „Tyler” parancsára kiskorúak elleni szexuális bűncselekményeket is elkövetett.

Schilmillert hamarosan kiadhatják Alaszkának, hogy az öt másik gyanúsítottal együtt tárgyalhassák ügyét. A hatóságok mindannyiukat gyilkossággal vádolják, amiért akár 99 év börtönre is ítélhetik őket. (Via The New York Times)