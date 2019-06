Barátnője szerint Boris Johnson el lett kényeztetve

Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt szombaton riválisával vitázott. Az előző éjszaka pedig a barátnőjével, hangos veszekedésüket egy szomszédjuk rögzítette. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre Johnson nem volt hajlandó válaszolni, mert szerinte az embereket ez nem érdekli. Fotó: OLI SCARFF/AFP

"Úgy vélem, hogy ha valakiből valószínűleg a következő miniszterelnökünk lesz, azon számon lehet kérni szavait, cselekedeteit és viselkedését" - indokolta a 29 éves Tom Penn, hogy miért hozta nyilvánosságra a hangfelvételt, amin szomszédjai veszekedését rögzítette. Penn momentán Boris Johnson, az egykori brit külügyminiszter, a Brexit-kampány legismertebb arcának és aktuális barátnőjének a szomszédja, így elég gyorsan világhírűvé tette ez a döntése. Johnson hívei egyből a politikai motivációit kutatták. "Én, mint oly sok szomszédom szerte Londonban, arra szavaztam, hogy maradjunk az EU-ban. Eddig tart a részvételem a politikában" - felelte erre.

Penn elmondása szerint péntek este épp a kajafutárt hívását fogadta, amikor kiabálásra lett figyelmes. Azt hitte, hogy az utcáról jön, de amikor lement a futár elé az utcára, rájött, hogy a szomszédjából szűrődik ki az ordítás. "Elég hangos és elég dühös volt. Megrémültem, és aggódni kezdtem az érintettek biztonságáért. Így hát miután magamra zártam az ajtót, bekapcsoltam a hangrögzítőt a telefonomon" - mesélte a Guardiannek.

Amikor aztán egy hangos csapkodás után hirtelen néma csend lett, a rendőröket is riasztotta, akik saját tájékoztatásuk szerint már szombaton, hajnali 0:39-kor érkeztek a helyszínre. Miután megállapították, hogy mindenki jól van, távoztak. Erről Pennt is tájékoztatták. Penn - aki amúgy azt mondta, reméli, hogy más is kihívná a rendőröket, ha a szomszédjában ordítoznának és tárgyakat hajigálnának - ezután döntött úgy, hogy megosztja a felvételeket a Guardiannel, mert szerinte közérdeklődésre számot tartó, hogy mit csinál a leendő miniszterelnök.

Így azt is tudhatjuk, hogy mit vágott - képletesen - Johnson fejéhez barátnője, Carrie Symonds, aki 2018 óta van kapcsolatban a leendő miniszterelnökkel. Symonds azzal vádolta Johnsont, hogy borral öntötte le a szófát, mert "nem törődsz semmivel, mert el vagy kényeztetve. Nem érdekel a pénz, se semmi".

Maga Johnson amúgy az incidens óta eltelt 33 órában érdemben még nem reagált a történtekre. Pedig közben voltak nyilvános szereplései, de hiába próbálták erről kérdezni. Az emberek "nem erről akarnak hallani", felelte Johnson az erre vonatkozó kérdésekre aznap, amikor a teljes brit média szinte kizárólag ezzel a sztorival foglalkozott. (Via The Guardian, BBC)