Részben evakuálni kellett az ausztráliai Darwint egy erős földrengés miatt

Részben ki kellett üríteni a legészakibb ausztrál nagyváros, Darwin városközpontját egy erős földrengés miatt. A 7,2-es erősségű rengés epicentruma a várostól hétszáz kilométerre északra, a Banda-tengerben volt. Az epicentrumhoz jóval közelebbi Kelet-Timorból egyelőre nem érkeztek jelentések károkról és áldozatokról.

Darwinban a beszámolók szerint kilengtek az épületek a földrengéstől. A szemtanúk beszámolói szerint a rengés jól érezhető volt, még az asztalok is táncoltak. Nagyobb károkról és sérülésekről viszont még nem érkeztek jelentések. "Érzésre két rengés volt. Elsőre csak egy kicsi, ami után a fiam be is jött, hogy mi történik. Aztán egy kis szünet után jött egy nagyon nagy, és az egész hely rázkódott" - mesélte Leah Potter a Guardian ausztrál kiadásának.

Az ausztrál földtani intézet szeizmológusa, Jonathan Bathgate tájékoztatása szerint a 7,2-es erejű rengést valamivel dél előtt észlelték. A rengés hipocentruma 200 kilométeres mélységben volt. Tájékoztatásuk szerint nincs cunamiveszély.

(Via The Guardian)