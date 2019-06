Hogy, hogy nem, Újpesten valaki ugyanazon a néven alakított egyesületet, amilyen néven az ellenzék közösen indulna a választásokon

Újpesten megvalósult az ellenzéki összefogás, a Fidesszel szemben álló pártok már 2018 decemberében létrehozták egyesületüket Újpestiek Közössége néven, aminek az UPK rövidítést választották. Az egyesület elnöke Déri Tibor, a Momentum tagja, az ellenzék közös polgármester-jelöltje. A tervek szerint az ellenzék egységesen UPK néven indul majd itt az önkormányzati választáson.

Némi gondot okozhat, hogy a dolgok jelen állása szerint a választáson egy másik helyi egyesület, bizonyos ÚPK is elindulhat. Ezt a település egykori szocialista országgyűlési képviselője, Horváth Imre alapította. Az Index megkereste Horváthot, mégis magyarázná már el a helyzetet, kezdve például azzal, hogy ha egyesületének hivatalos, hosszú neve Újpesti Patrióták Egyesülete, akkor mégis miért éppen ÚPK a rövidítése. Horváth erre a "közösség" kifejezést emlegette, de arra, hogy akkor miért Egyesület, és miért nem Közösség lett a csoportosulása neve, csak annyit felelt, hogy "így adódott".

Horváth szerint amúgy nem okozhat zavart a választók fejében, ha a szavazólapon két, csaknem azonos nevű szervezet szerepel - amelyek közül Horváthé minden jel szerint még célkitűzéseit is az ellenzékiekétől másolta, legalábbis a két szöveg gyakorlatilag szóról szóra megegyezik. Horváth szerint ugyanis "aki elmegy választani, az felkészül".

Horváth emellett kifejtette meggyőződését, hogy míg szerinte a hat ellenzéki pártnak nincs valós támogatottsága Újpesten, addig az ő most létrehozott egyesülete - vagy közössége, vagy mije - mögött valós tömegek állnak. A tömegek által támogatott lokálpatrióta szervezetét amúgy nem Újpesten, hanem Egerben jegyezte be. (Via Index)