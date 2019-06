Hasba késelte magát a Guns N' Roses egykori dobosa

A TMZ értesülései szerint Steven Adler azután került be egy Los Angeles-i kórházba, hogy megkéselte magát. A mentőket késeléses sebhez értesítették csütörtök délután, és mint kiderült a Guns alapító dobosa szenvedett hasi sérülést.

A 2012-es Rock And Roll Hall Of Fame eseményre tért vissza a dobok mögé Fotó: Michael loccisano/AFP

A lap forrásai szerint Adlert nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, és egyelőre nem merült fel, hogy bárki másnak köze lett volna a történtekhez.

Adler sok éve küzd komoly függőségekkel és szerhasználattal, már a Guns N' Rosesból is drogproblémái miatt rúgták ki 1990-ben. Az elmúlt években több olyan műsorban is szerepelt, melyben függőséggel küzdő hírességek életét mutatták be.