Három méter hosszú kockás pitont keres a cambridge-i rendőrség

Kockás piton, egy szingapúri példány Fotó: ROSLAN RAHMAN/AFP

A cambridge-i rendőrség arra kérte a város lakóit, hogy ha látnak egy három méter hosszú pitont, akkor esetleg jelezzék feléjük is, mert be kéne fogni.

A hatóságokat a város északi részén húzódó Lovell Road felől riasztották vasárnap a korai órákban, ahol egy nagyon hosszú kígyóra lettek figyelmesek helyiek.

Hamar kiderült, hogy valahonnan hiányzik az állat, aminek tulajdonosai pontosították, hogy a piton 2,7 méter hosszú.

Egész konkrétan egy Ázsiában honos kockás pitonról van szó, ami a pitonok közt is a legnagyobbak közé számít: akár 9,6 méteresre is megnőhet. Egyike a pitonoknak, akik városi környezetben is elkígyóznak akár.

A kockás piton nem mérgező, „csak” fojtva öl, úgyhogy nem érdemes piszkálni. A rendőrség is azt kéri a lakosságtól, hogy ha látják a pitont, ne próbálják megközelíteni, csak telefonáljanak.

Az nem világos, hogyan kószált el a kígyó, de a rendőrség szerint sajnos egyre gyakoribb, hogy a rutintalan állattartót nem tudják kordában tartani kisebb és nagyobb kedvenceiket. Tavaly például egy hasonló méretű boát találtak egy bristoli autó hátsó ülésén.

Cambridge-ben is történt nemrég már hasonló: májusban elkígyózott vörös gabonasiklót kellett betakarítani a hatóságoknak. (Guardian)