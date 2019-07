A stabil értéknövelés éveként tekintenek az ideire Mészáros Lőrinc Opus-birodalmában

2018-at az akvizíciók, a tőkeemelések, valamint az összeolvadás előkészítési időszakának tekintették, 2019-ben a stabil értéknövelés, a szinergiák realizálása a cél, nyilatkozta a Világgazdaságnak az Opus Global igazgatósági elnöke, Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc gazdagember lánya. Ez utóbbi alatt arra célozhat, hogy a folyamatosan saját részvényeit cserélgető két Mészáros-cég, az Opus Global és a Konzum egybeolvad, ez pedig Mészáros Beatrix szerint lehetőséget teremt a két társaságnál meglévő párhuzamos funkciók összevonására és "az átláthatóbb működésre".

A négy kiemelt üzletág közül a turizmus üzletágat Hülvely István, az energetika divíziót Baji Csaba, az élelmiszeripari érdekeltségeket Tóth Anett, az ipari és építőipari szegmenst pedig Halmi Tamás vezetheti, szakmai munkájukat vezérigazgatóként Gál Miklós irányítja majd. A vezérigazgató munkáját Dakó Gábor vezérigazgató-helyettesként a tőkepiaci szabályozás megfelelőségében, valamint befektetési kapcsolattartóként segíti, Ódorné Angyal Zsuzsanna vezérigazgató-helyettes pedig a gazdasági és operatív működést menedzseli majd.

A cég terveiről szólva Mészáros jelezte, hogy a Hunguest külföldön terjeszkedne, a Mátrai Erőműben a napelem-park mellett egy gázüzemű blokk építése is lehetséges. És természetesen továbbra is vizsgálnak minden olyan akvizíciós lehetőséget, amely "beleillik a csoport stratégiájába", jelentsen ez utóbbi bármit egy ilyen szerteágazó érdekeltségekkel bíró cégcsoport esetén. (Világgazdaság via Index)