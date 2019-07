Egy sarki róka 3506 km-es utat tett meg 76 nap alatt

Egy fiatal, nőstény sarki róka átsétált a jégen a Norvégiához tartozó Spitzbergáktól egészen Észak-Kanadáig. Az állat 3506 km-es utazást 76 nap alatt tette meg, korábban nem mértek ehhez foghatót.

A Norvég Sarki Intézet kutatói az állatot egy GPS-nyomkövetővel látták el, mielőtt tavaly március végén szabadon engedték a Spitzbergák keleti partján.

A róka még 1 éves sem volt, amikor elindult nyugat felé élelemért. 21 nap alatt érte el az 1512 km-re lévő Grönlandot, majd továbbment, és 76 nappal az indulása után elérte a még 2000 km-rel odébb lévő kanadai Ellesmere-szigetet. Itt látható, hogyan tette meg az utat.

Egy sarki róka (Vulpes lagopus) a kanadai Churchillben. Fotó: Manon Moulis/Biosphoto

A róka teljesítménye a kutatókat is meglepte. Nem is a táv, hanem a sebesség: átlagosan 46, néha pedig akár 155 km-t is megtett naponta. Először azt hitték a GPS-adatok alapján, hogy azért ilyen gyors, mert az állat megdöglött, és hajó szállítja, de nem volt hajó a közelben.

Hogy mi lesz a sorsa Kanadában, sosem fog kiderülni, ugyanis februárban elromlott a nyomkövetője. (BBC)