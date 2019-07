Veszprémben mától nincs mikrobiológiai labor

Július 1-vel bezár a Veszprém megyei kormányhivatalnál működő mikrobiológiai labor, veszélyeztetve a biztonságos betegellátást. Ez a labor végezte a szolgáltatásokat a megye kórházainak, ennek hiányában azokban elvben nem tudnak antibiotikum-kúrát se kezdeni - annak ugyanis feltétele, hogy megállapítsák, a betegséget okozó baktérium melyik antibiotikumra érzékeny. Az intenzív osztályoknak is néhány óránként mintákat kéne küldeniük, és a sebészetek munkája is csak a laborok háttérszolgáltatásaival biztonságos. A kormányhivatal laboratóriuma végezte a járványok megelőzését is, például a vízminőség ellenőrzésével.

Mikrobiológiai labor nélkül nem működhet a betegellátás, ezért a kórházellátó fel is szólította a Veszprém megyei kórházakat, hogy azonnal keressenek új szolgáltatót. Mármint az állam helyett. Egyből ajánlott is egy piaci szereplőt, a Synalbot.

Ez elég érdekes megoldás, már csak azért is, mert a szolgáltatást volumene miatt csak közbeszerzéssel vásárolhatnák meg a kórházak. (Via Népszava)