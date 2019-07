Megvan a NER új, tökéletes mottója, a szerzője Kubatov Gábor

Nagyinterjút adott a 24.hu-nak Kubatov Gábor, a Fradi elnöke, a Fidesz alelnöke és pártigazgatója. Nagy, hosszú, néhol bőbeszédű interjút, mindenféle ki-, fel- és megfejtésekkel, mégis egy négyszavas minimalista mondat marad meg belőle, talán még az utókornak is. Hiába ismerjük most már elég jól az életünket így vagy úgy, de tizedik éve meghatározó NER-t, hiába ismeri fel bárki félhomályban, 25 méterről, hogy ki a rendszer vesztese és nyertese, annak lényegét eddig talán senki sem tudta ennyire érzékletesen, szikepontosan, ugyanakkor kegyetlenül tömören visszaadni, mint most a Fradi-ultrából lett választási mágus és pártbizalmi.

A tényleg istentelen terjedelmes interjú kétharmadánál a sajtóhírek szerint tavaly 17 milliárd forintnyi közpénzt behúzó egyesület elnöke egy Rebrov edző fizetését firtató kérdésre ugyanis azzal a Tökéletes Mondattal válaszolt, hogy

Férfiember pénzről ne beszéljen.

ismétlem, azzal, hogy

Ha kinevettük magunkat, érdemes közelebbről is megnézni, hogy miből áll össze ennek a Weöres Sándor egysoros verseinek és Pilinszky nagy sorainak tömörségét megidéző, csupa nagybetűvel írandó MONDATNAK a hatása.

Ez ugyanis nemcsak tartalmilag, de formailag is maga a NER.

Műfajilag népi bölcsességről - altípusát tekintve taxis-zöldséges-újságárus típusú életbölcsességről van szó, közelebbről nézve pedig álnépi kamubölcsességről. Ebben a zsánerben Karinthytól persze sokkal viccesebb az, hogy

"Rühestől ne kérj kucsmát!"

de nézzük meg, hol tart ma Karinthy Frigyes és hol tart Kubatov Gábor, aztán ki-ki maga vonja le a megfelelő következtetést!

A megnyilatkozás műfaja kontextuálisan is fontos, hiszen Kubatov a Rendszer Egyszemélyes Origójának, vagyis Orbán miniszterelnöknek a kedvenc műfaját idézi meg.

A felütés is maga a mikrotökéletesség. FÉRFIEMBER, dörren a patriarchális, "Szia, Feri bácsi, gyújtasz, főnököm?!" típusú felütés, mi pedig úgy kerültünk töredékmásodperceken belül karakterbe és hangulatba, mint a legjobb Tarantino-filmek elején.

Nem kevésbé erős a második szó gravitációja. PÉNZRŐL. Na de milyen pénzről. Arról a pénzről, amit te meg én meg a Zete.szurkoló szomszéd meg a sportgyűlölő néninkénk adtunk össze arra, hogy mondjuk Orosz Pál Fradi-vezérigazgatónak ne kelljen beérnie havi szaros kétmillió forinttal.

A folytatás sem adja alább. Annak csípését és erejét az adja meg, hogy amellett, hogy az a szó köznapi értelmében totál értelmetlen hülyeség - hiszen miért csak a nők és nemférfiak beszéljenek pénzről? - kiáltó ellentmondásban van azzal, hogy maga Kubatov az interjúban egy csomószor beszél pénzről, lelkesen és részletezően, főként mikor arról esik szó, hogy a vetélytársaiknak, akik velük ellentétben képesek bejutni legalább a gyengébbik európai kupasorozatba, sokkal több van belőle.

Ilyen elemezgetéssel kábé ennyire lehet közel jutni a Mondat erejének titkához. De aki nem analitikus típus, az csak mondja ki magában félhangosan, majd csodálkozzon, hogy ez minden vonatkozásában milyen pontosan írja le a Nemzeti Együttműködés rendszerét!