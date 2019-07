Új balatoni fesztivállal jelentkezik a CityMatiné csapata - indul a vakáció!

Nyolc éve kezdődött minden. Méghozzá úgy, hogy egy nyári délután néhány srác felvitt két hangfalat és egy dj pultot egy zöld placcra a Svábhegyen. Akkoriban még szájhagyomány vitte a délutáni bulik hírét. Hamar kiderült, hogy a nappali megmozdulásokra van igény és az első évben már hat esemény került megrendezésre.

A rákövetkezendő évek is a nappali bulizás létjogosultságát igazolták, ám az eseménysorozat nem csak emiatt vált igazán közkedveltté. A Matiné rezidensei - a hazai underground house-techno tengely meghatározó alakjai - Sobek, Captain Knuckles, és a Monolit duó - sorakoznak fel a dj pult mögött, olykor neves külföldi vendég művészekkel kiegészülve. Minden rendezvény más téma köré épül, így volt, hogy a Matiné kalózai lepték el a Margit-szigetet, vietnámi őserdővé változott a Normafa, lovagok és úrnőik hódították meg a Budai Várat, az őskorba repült vissza a csillebérci gyerek tábor vagy éppen Akropolisszá vált a Citadella. A CityMatiné szépen lassan meghódította Budapest legkülönbözőbb pontjait, megnyitotta Csillebércen a város első zenés strandját, a Napozót. Az évek során felbukkant a Matiné repertoárjában a legendás újévi After, a Szigeten és a B my lake-en több évig saját színpaddal büszkélkedhetett, a Művészetek Völgyétől a Balaton Sound-ig a releváns hazai fesztiválokon képviselte a nappali szórakozás örömeit és komoly együttműködéseket hozott tető alá külföldön.

Idén pedig a rendezvénysorozat történetében új fejezet nyílik. A CityMatiné megtalálta a hosszú idők óta keresett ideális fesztivál helyszínét, a Fonyódon található vízparti Napsugár Kemping területén, ahol július 19-21. közt válik valóra a rég dédelgetett Vakáció. A péntek 12:00-től vasárnap 22:00-ig tartó esemény célja, hogy a 9,5 hektáron elterülő üdülőfalut erre a hétvégére a megszokott matinés hangulaton felül egy tökéletes zenés nyaraló hellyé változtassa.

Egyértelműen a Balaton egyik legszebb panorámájával rendelkező 13000 négyzetméteren elterülő saját strand lesz fő attrakció, a tanúhegyek és az akkor megrendezésre kerülő Kékszalag vitorlásainak látványa mellé nem meglepő módon némi zenei aláfestés is társul majd.

Itt lesz tehát a nagyszínpad, ahol a rezidensek, három világhírű vendég művész - Dana Ruh, Janina és Omar M - és nem mindennapi összefogás keretein belül a hazai szcéna legkiválóbb művészei és szervezőcsapatai - LavaLava, Rokoko, Mondays Off, Mhmm, Lost Minute - fogják szinte szünet nélkül szolgáltatni a talp, törölköző és gumimatrac alá valót. Élőben fog játszani továbbá a Freakin Disco formáció, a tőlük megszokott elektronikus- techno vonalat improvizációval, jazz, ambient, és krautrock elemekkel fűszerezve, valamit a Soul Clap Budapest is készül egy élő house performanceszal.

Természetesen lesznek foci, röpi, tollas, pingpong, SUP és egyéb más sportlehetőségek, a strandon szervezett és fakultatív formában zajlik majd a testmozgás. A vízisport vonalat erősíti a Hungasurf Paddle Battle verseny is, ahol a surf szerelmesei és a sport iránt érdeklődők felmérhetik képességeiket. A kemping területének másik része a hatalmas fás-ligetes tábor, ahol a bungallók, motelszobák és sátorhelyek mellett a matinékon megszokott vizuális művészet kap teret a Telep Galéria installációival. Lesz egy fontos alternatív helyszín is, ahol a régi ellentét, az osztályterem és a kocsma szembenállását próbálják majd feloldani zenés és filozófikus tanórákkal. Nem titkolt szándék emelett, hogy a Vakációzók egymással a megszokottnál még jobban összeismerkedhessenek, ezért kötetlen kötélhúzás, számtalan számháború, és a sorozatos sorversenyek mellett további izgalmas közösségi megmozdulásokra is érdemes számítani!

A testet táplálandó továbbra is változatos étel opciókkal számolhatnak a fesztiválra érkezők. A Vakáció a szemközti part felől is megközelíthető, a hajós opciót választók számára vízi taxi áll rendelkezésre, valamint igény esetén lehorgonyzott vitorlásról is lesz lehetőség becsónakázni.

Aki részese szeretne lenni a kalandnak, a három napos mosolygós masírozásról több információt itt talál.

CityMatiné Sessions w/ Sobek @ Napsugár Kemping és Strand