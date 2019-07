A Disney szép csendben kivágott egy kínos jelenetet a Toy Story 2 vége-főcíméből

Letarolta a mozis sikerlistákat a Toy Story 4, így hát természetes, hogy a gyártó-forgalmazó Disney az előző részeket is újra kiadta. A Guardian szerint azonban a sorozat második részének legújabb kiadása kicsit eltér a korábbiaktól.

Bár animációs filmről van szó, a vége főcím alatt műbakiparádé fut, mintha az animált szereplők az élő színészekhez hasonló hibákat követtek volna el a forgatáson - ez amúgy visszatérő poénja a Toy Storyt alkotó Pixar animációs stúdiónak.

Na, hát a bakiparádé egyik jelenete, ahogy mondani szokás, nem öregedett szépen. 1999-ben még jó poénnak tűnhetett, hogy a Stinky Pete nevű mellékes karakter egy Barbie-párt zaklasson szexuálisan a szereposztó díványon. Mostanra ez már teljesen vállalhatatlanná vált, így a Disney szép csendben kivágta a jelenetet az új kiadásból.

Az se tűnik véletlennek, hogy mindezt a Disney nem verte nagy dobra. Végül is a Disney 2018 végén kénytelen volt szakítani a Pixar társalapítójával, John Lasseterrel, aki szintén szexuális zaklatás gyanújába keveredett. Lasseter maga is elismerte, hogy mint arra többen is felhívták a figyelmét, egyes kollégái "megalázva és kényelmetlenül" érezhették magukat a cselekedetei miatt. "Külön is bocsánatot kérek bárkitől, aki egy kéretlen ölelést kapott, vagy bármely más gesztusomról érezte úgy, hogy azzal átléptem egy határt. Mindegy, hogy milyen ártatlan volt a szándékom, mindenkinek joga van meghúzni a saját határait, amiket másoknak tiszteletben kell tartaniuk" - írta 2017 novemberében kiadott közleményében. (Via The Guardian)