Egy floridai férfi bekamuzta, hogy ő volt az amerikai történelem negyedik legvéresebb iskolai mészárlásának a hőse

Gyászoló a texasi Santa Fe gimnáziumánál 2019. május 21-én, három nappal az amerikai történelem negyedik legvéresebb iskolai mészárlása után. Egy 17 éves diák, Dimitrios Pagourtzis nyolc diáktársát és két tanárát lőtte agyon. Fotó: SCOTT OLSON/AFP

A texasi hatóságok szerint David Briscoe hazudott. Briscoe 2018. május 19-én, egy nappal az amerikai történelem negyedik legvéresebb, tíz halálos áldozatot követelő iskolai mészárlása után a CNN-nek adta elő történetét arról, hogy helyettesítő angoltanárként hogyan barikádozta el magát és "10-15" tanulóját a texasi Santa Fe gimnázium osztályteremben, amikor kirobbant a lövöldözés.

Briscoe idén áprilisban a Texas Tribune újsággal is kapcsolatba lépett. Ekkoriban sok cikk jelent meg arról, hogy milyen sokan lettek az elmúlt hónapokban öngyilkosok az ilyen tömegmészárlások túlélői közül. Ő maga is arról beszélt Alexandra Samuelsnek, a lap újságírójának, hogy a mészárlás óta kénytelen volt abbahagyni a tanítást, mert depresszióba esett. Képtelen belépni a tanterembe, csak mert tudja, hogy vér van a falakon, mondta neki.

Samuelsnek gyanús lett a történet, ezért megkereste a helyi iskolaszéket, ahol aztán be is igazolták a gyanúját. Mint mondták, soha nem dolgozott David Briscoe nevű tanár a Santa Fe középiskolában. "Mélységesen csalódottak vagyunk, hogy valaki, aki sose volt része az iskolai közösségünknek, a közösségünket ért tömeges erőszak túlélőjének állítja be magát" - nyilatkozta a tankerület szuperintendánsa, Leigh Wall.

Mint írta, az eset jól mutatja, milyen könnyű álhíreket terjeszteni akkor, amikor egy esetről a folyamatban levő vizsgálatok miatt kevés valós információ van.

A Texas Tribune beszámolója szerint a nyilvánosan elérhető adatbázisok alapján David Briscoe még csak nem is élt Texasban, egyetlen bejegyzett lakcíme floridai.

A 2018. május 18-i mészárlás gyanúsítottja, egy diák őrizetben van, nyolc diák és két tanár meggyilkolásával gyanúsítják. (Via BBC)