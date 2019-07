Járóka Lívia szerint megnyugodnak a kedélyek, konszolidálódik a Fidesz és a néppárt viszonya

"Szeretném, hogyha lenne egy összeurópai szegénységstratégia, amivel 120 millió embert célozunk meg. Nagyon sok jó gyakorlatot szedtünk össze az elmúlt 2 évben" - mondta a fideszes Járóka Lívia nem sokkal azután, hogy megválasztották az Európai Parlament egyik alelnökének. Az Euronewsnak adott villáminterjúban a Fidesz és az Európai Néppárt viszonyáról kijelentette, hogy

"most, hogy megnyugodnak a kedélyek, egy konszolidációs folyamatra számítok. Nagyon sok közös ötletünk van. Nagyon sok mindent szeretnénk megvalósítani a Néppárton belül és kívül is. Az elkövetkező időszakban is mindenképpen a legfontosabb partnerünknek tekintjük őket."