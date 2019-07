Jó reggelt kívánok, ma csak a sokévi átlagnak megfelelően alakul a hőmérséklet

Jó reggelt kívánok, szinte üdítően hat, hogy ma csak és kizárólag Zivatar miatt adott ki figyelmeztető előrejelzést a meteorológia, hőség miatt nem. Zivatar miatt amúgy aktuálisan riasztás is érvényben van Csongrád és Békés megyékben, amelyeken valóban most vonul át egy zivatarzóna.

Szóval a hőségriadónak vége, a napi középhőmérséklet a következő napokban nem fogja elérni a 25 fokot. Azért nem, mert az elmúlt napokkal szemben a napi minimumhőmérsékletek bőven húsz fok alá eshetnek. Az északi hegyvidékeken csütörtök hajnalra - és ezt még leírni is frissítő - 11 fokig is csökkenhet, de még a legmelegebb részeken is 16-17 fokig hűlhet a levegő.

Nyárnak azért nyár marad, szerdán már délelőtt 25-26 fokig, délután akár 30 fokig is melegedhet a levegő. A leghűvösebb a nyugati határvidék lesz, ahol délelőtt csak 22-23, délután 26 fok várható.