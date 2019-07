Londonban bujkál, és az életéért retteg a dubaji uralkodó hatodik felesége

Haya bint al-Huszein hercegnő, a dubaji sejk hatodik felesége. Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Állítólag az életéért retteg Haya bint al-Huszein hercegnő, Mohamed al-Maktum sejk, a dubaji uralkodó hatodik felesége. A Times június 30-án jelentette, hogy a 45 éves Haya hercegnő - az egykori jordán uralkodó, Huszein lánya, a jelenlegi jordán királ, II. Abdulah féltestvére - Németországba menekült, ahol menedéket kért, majd onnan Londonba távozott.

A BBC értesülései szerint jelenleg a Kensington Palace Gardensben él egy 85 millió font (30 milliárd forint) értékű házban.

Az angol köztelevíziónak nyilatkozó, a hercegnőhöz közeli források szerint Haya hercegnő csak mostanában ismerte meg a részleteit annak, hogy hogyan is került vissza Dubajba férje, Mohamed al-Maktúm dubaji uralkodó egyik lánya, aki egy francia vitorlás segítségével menekült el az országból, és akit aztán India partjainál fegyveresek hurcoltak el és szállítottak haza. A hivatalos dubaji álláspont akkor az volt, hogy Latifát csak "biztonságba helyezték", mert "kizsákmányolás" veszélyének volt kitéve. Haya hercegnő akkoriban ki is állt országa mellett.

Azóta viszont ismerősei szerint megtudta, hogy a lányt gyakorlatilag elrabolták, és akarata ellenére hurcolták vissza Dubajba. Ez után már ő maga is aggódni kezdett a saját életéért, és most, menekülése óta attól tart, hogy őt is elrabolhatják és hazahurcolhatják.

A BBC megpróbálta reagáltatni az Egyesült Arab Emírségek londoni követségét, de azok erre csak annyit közöltek, hogy "két személy" - mármint az uralkodó és a hercegnője - magánügyeit nem kívánják kommentálni. (Via BBC)