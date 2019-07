Novák Katalin tájékoztatása szerint tízhez közelít a megítélt babaváró támogatások száma

"Továbbra is jelentős az érdeklődés a családvédelmi akcióterv iránt" - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján a kormány hétfőn, tehát nem teljes három napja indult programjáról Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár. Az immár harmadik napja lankadatlan érdeklődés mértékét számokkal is igyekezett kifejezni. Tájékoztatása szerint

"a tízhez közelít" azoknak a házaspároknak a száma, akik már meg is kapták a babaváró támogatást;

878-an igényelték az autóvásárlási támogatást;

a jelzáloghitelük elengedését pedig 64-en.

Sajnos az államtitkár nem határozta meg pontosabban, hogy a "tízhez közeli" 0-10 között egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, netán egyenesen kilenc házaspárt jelent-e. Azt viszont megtudhattuk, bár nem Nováktól, hanem a vele együtt sajtót tájékoztató Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkártól, hogy "a kormányablakokban már több mint 4600 alkalommal nyomták meg a családvédelmi akcióhoz kapcsolódó sorszámhúzó gombot". (Via MTI)