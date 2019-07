Földrengés rázta meg Dél-Kaliforniát

Los Angelesben is érezni lehetett azt a földrengést, ami csütörtök reggel rázta meg Dél-Kaliforniát. Az amerikai földtani intézet, a US Geological Survey szerint a rengés 6,4-es erősségű lehetett, és legalább négy utórengés követte, legalábbis ennyit tudtak elsőre bemérni: egy 4,7, egy 3,5, egy 3,8 és egy 4,2-es erősségűt.

A rengés középpontja jó 150 mérföldre volt Los Angelestől, Ridgecrest település környékén, a Searles-völgynél Kern County területén, egy viszonylag gyéren lakott környéken.

Ez nagy szerencse, ugyanis hasonló méretű rengést legutóbb 1994-ben mértek Kaliforniában, a San Fernando-völgyben, és akkor több tucat ember meghalt, és hatalmas kár is keletkezett. Most egyelőre nincs hír emberáldozatról.

A rengést a nagyvárosban is lehetett érezni; a CNN szerint meginogtak épületek is.

A ridgecresti Hampton Inn szálloda vezetője, Diane Ruggier szerint a szálloda súlyosan sérült, és a rengés középpontja körül - Ridgestone mellett Barstow településen - több más épület is megrongálódott, utak repedtek fel, és hosszabb áramkimaradások is történtek.

A Los Angeles-i reptér működését nem befolyásolt a földrengés. Helyiek arról számoltak be, hogy a rengés erős volt, de annál feltűnőbb, hogy hosszúnak hatott; többen is úgy emlékeztek, hogy akár 30 másodpercig is mozoghatott alattuk a föld. (LA Times / CNN)