Amszterdam polgármestere vitát kezdeményez a prostitúció kiszorításáról

A vöröslámpás negyed bezárását is lehetségesnek tartja Femke Halsema, Amszterdam első női polgármestere, a holland Zöld párt egykori elnöke, akit tavaly választottak meg a főváros első emberének, és aki a prostitúció szabályozásáról nyit konzultációt a helyiekkel.

Femke Halsema polgármester beszél 2019. március 17-én Amszterdamban Fotó: Abdullah Asiran/Anadolu Agency

Halsema csütörtökön a Het Parool városi lapnak beszélt arról, hogy ideje Amszterdamnak úgy tekinteni a vigalmi negyedre, mint aminek nem része a prostitúció. Hollandiát hosszú ideje sok kritika éri, amiért a legális prostitúció által piacot teremt az emberkereskedelemhez. A nemzetközi szexturizmus elsőszámú célpontja mai napig Amszterdam, közelebbről De Wallen és Singel, a két vigalmi negyed.

Halsema a legfőbb problémaként azt nevezte meg, hogy a prostituáltak döntő része külföldi, akiről „nem mindig tudni, honnan és hogyan került a városba”, ráadásul a szexturizmus fellendülésével megváltozott a prostitúció kultúrája is; az örömlányoknak gyakran megalázó helyzeteket kell átélniük. Halsema példákat is hozott a megalázó jelenetekre: szerinte azokat a nőket, akik a vöröslámpás negyed 330 ablaka mögött dolgoznak, gyakran kinevetik, akaratuk ellenére fényképezik, gúnyolják.

De Wallen, a vöröslámpás negyed Fotó: Koen van Weel/ANP/AFP

A polgármester szerint megengedhetetlen, hogy a város legszebb és legrégibb részei emberkereskedelem célpontjai legyenek. Halsema elmondta azt is, hogy a szexmunkások jogainak védelme mellett a pénzmosás visszaszorítása és a helyi lakosok nyugalma, a város tisztasága is szempont ebben a kérdéseben.



Az opciók számosak: a város nem feltétlenül gondolkodik a vöröslámpás negyed teljes bereteszelésében, felmerült például, hogy csak a bordélyablakokat szüntetnék meg, miközben a szexmunkát továbbra is engedélyeznék. Olyan megoldás is felmerül, hogy beengedőkapuk segítségével jobban szeparálják a bordélyablakokkal övezett utcákat, ezzel mintegy leválasztva azokat a vigalmi negyed többi részétől. Elképzelhető az is, hogy a belvároson kívül találjanak helyet a szexmunkásoknak, és jobban szabályozzák a szexmunka körülményeit.

A zöldeket a kérdés rendezésében támogatják a liberálisok és a szocialisták is a városházán, de a polgármester szerint a döntést nem lehet a lakosok nélkül, diktatórikusan meghozni, elvégre egy évszázadok óta működő tradícióról van szó, aminek rendezése mindenkire tartozik. A döntést végeredményben viszont konszenzussal kell meghoznia a városvezetésnek. (Guardian)