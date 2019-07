Több száz kormányellenes tüntetőt vittek el a rendőrök Kazahsztánban

Kazahsztán több nagyvárosában is kormányellenes tüntetéseket tartottak szombaton, Nurszultan Nazarbajev 79. születésnapján. A volt elnök jelenleg is erős befolyással bír, a demonstrálók ez ellen tiltakoztak. A Reuters szerint a fővárosban rohamrendőrök oszlatták fel a demonstrációt, aminek környékét hermetikusan lezárták. A beszámolók szerint Almatiban több mint száz embert tartóztattak le, köztük tizenéveseket is. A rendőrök utaztak videózó újságírókra, írja a RadioLiberty. A tiltakozókkal interjúzó stábokat megfenyegették.

A békés tiltakozók elleni fellépést a kazah belügyi tárca azzal indokolta, hogy