Így válik természetessé a luxus az autózásban

A magyar gépjárműpark személyautóinak átlagos életkora csaknem 14 év. A 14 éves autók közül csak az egykor igen drága prémium modellekben találjuk meg azokat a szolgáltatásokat, amelyeket ma a legnépszerűbb hazai új modellhez, a Suzuki Vitarához bárki megkaphat.



Ilyen például a követőradaros sebességtartó automatika (ACC), egy olyan extra, amely még ma sem magától értetődő, a luxusautókban sem. Pedig a kocsi előtti teret radarral fürkésző, a követett kocsi mögötti távolságot önállóan tartó tempomat az összkerékhajtású és a GLX Vitarához automatikusan járó, alapáras tartozék!

Suzuki Vitara: a magyar autópiac legnépszerűbb modellje

Egy jobban felszerelt Vitarában természetes a kulcsnélküli nyitás és indítás, az automata esőérzékelő ablaktörlés, a parkolást segítő rendszerek, köztük a tolatókamerával. Ezek ma már triviális szolgáltatások az autóiparban - az viszont cseppet sem triviális, hogy ne külön-külön vagy drága csomagokban kelljen megvenni ezeket még a legtöbb betűt tartalmazó GrandLuxurySpecialEditionExclusive változathoz is, hanem csak úgy egyszerűen ott legyen minden, elméletileg legmagasabb felszereltségi szintű kocsiban. Márpedig a Suzuki árazási politikája így működik.



Emelkedőn elindulásnál előzi meg a visszagurulást a féknyomást pár pillanatig megtartó elektronika

A múlté már az is, amikor az emelkedőn elinduláshoz három láb kellett: egy, ami a féket engedi fel, egy másik, ami a gázt adja és a harmadik, ami a kuplungot csúsztatja finoman. Az emelkedőn a féknyomást az indulás idejére megtartó rendszerrel két láb is elég az induláshoz, automata váltós Vitara esetében pedig akár egy is. És ha nem felfelé, hanem lefelé indulnánk a lejtőn, akkor is segít a kocsi: a lejtmenet-vezérlés lassan, óvatosan, a fékeket automatikusan kezelve engedi le akár a síkos lejtőn is megcsúszás nélkül az autót.



Egy mai autó már olyan helyekre is beláthat, ahova a vezetőülésből a sofőrnek akárhány tükörrel se sikerülne. A Vitarához is elérhető forgalomfigyelő automatika a parkolóból kitolatás közben jelzi, ha autó (vagy biciklis, gyalogos) közeledik épp a kocsi fara mögé, így olyan koccanás vagy gázolás megelőzésében lehet segítségünkre, amelynek veszélyét az ember már talán csak túl későn észlelné.

Keresztirányú forgalom-figyelő rendszer: megkönnyíti a koccanás- vagy gázolásmentes kitolatást a parkolóhelyről

Egy modern autó, még egy olyan józan árfekvésű modell is, mint a Vitara már simán képes arra, hogy hamarabb észleljen fel tipikus baleseti szituációkat, mint a sofőr, és támogassa a vezetőt a balesetek megelőzésében! A sávelhagyás-megelőző rendszer hangjelzést ad és megrezegteti a kormányt, ha a vezető elbambul és a kocsi pedig elkezd kitérni a sávból - akár az árok, akár a szembejövő autó irányába. Az ütközésveszélyt észlelő rendszer pedig előre megemeli a féknyomást a hatásosabb vészfékezéshez, és egy idő után magától fékez is, ha a vezető nem reagálna, amikor az autó előtt hirtelen feltorlódik a forgalom. És ott van még a táblafelismerő rendszer, amely folyamatosan a műszerfalon is megerősíti az épp aktuális sebességhatárt vagy az előzési tilalmat, így sokkal nehezebben siklik el a vezető figyelme a kiemelten fontos táblák felett a táblarengetegben autózva.



Egy korszerű autó nem szalad bele fékezés nélkül az előtte megtorpanó kocsiba akkor sem, ha a vezető elbambulna

Ezek a rendszerek még a legkorszerűbb kocsikban sem mentesítik a vezetőt a felelősség alól, egy XXI. századi kocsiban is a sofőr dolga és kötelessége a szabályok, a biztonságos távolságok és a balesetek elkerülése. Nagyon nem mindegy, hogy maga az autó mennyire segíti, milyen extra információkkal támogatja a sofőrt a vezetésben, és igazán örvendetes, hogy ezek a vezető képességeit meghaladó figyelőrendszerek, az autózás gondtalanságát és biztonságát növelő kényelmi szolgáltatások ma már egyáltalán nem csak a legdrágább luxusautók tulajdonosainak járnak. A korunknak megfelelő biztonság és a komfort már abban a kocsiban is természetes lehet, amely a legnagyobb darabszámban fogy el a magyar újautó-piacon. Igazán elképesztő, mi mindenre képes a Suzuki Vitara!