Meghalt Leon Kossoff, a Londoni Iskola mestere

Elhunyt 92 évesen Leon Kossoff brit festőművész, a Londoni Iskola egyik kiemelkedő művésze.

Children’s Swimming Pool, 11 O’Clock Saturday Morning, August 1969

Kossoff rövid betegség után csütörtökön hunyt el - közölte a hétvégén a művészt képviselő Los Angeles-i LA Louver galéria.

1926-ban született orosz zsidó bevándorlók gyermekeként, és a londoni East Enden nőtt fel, majd katonaként szolgált a második világháborúban, mielőtt művészeti tanulmányait elkezdte volna.

Willesden Junction, Morning in October, 1971

A háború utáni úgynevezett Londoni Iskola egyik fontos alkotójának tekintették Francois Bacon, Lucian Freud és Frank Auerbach mellett. Kossoff legismertebb olajfestményein a londoni utcák, templomok, metrómegállók, vasúti hidak tűnnek fel.

Alkotásait világszerte kiállították, művei olyan gyűjteményekben szerepelnek, mint a londoni Nemzeti Galéria és a New York-i Modern Művészetek Múzeuma.

Tavaly októbertől a budapesti Nemzeti Galériában is láthatóak voltak képei a Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete című kiállításon, amely januárban zárult. Erről a kiállításról részletesen is írtunk. (via MTI)