Tarlós István: Tarlós Istváné a budapestiek bizalma

Rendkívül hosszú cikket írt a fideszes Magyar Nemzetre Tarlós István, Budapest főpolgármestere. A téma Tarlós István, Budapest főpolgármestere.

Tarlós István cikkének címe 'Tarlós Istváné a budapestiek bizalma', és ha részletesebben kéne kifejteni, nagyjából arról szól, hogy Tarlós István nagyon sokat tett Budapestért, a budapestiek ezért nagyon hálásak Tarlós Istvánnak, aki Budapest főpolgármestere.

A cikk első fele leginkább eddigi főpolgármesteri időszakának (mármint Tarlós Istvánénak) az összefoglalója.

Érdekesség de a felsorolásban Tarlós elbüszkélkedik az M3-as metró szerelvényeinek felújításával, ami azért nem feltétlen az a történet, amit egy városvezetőnek a kirakatba kéne raknia, majd hosszasan jönnek a különféle építkezések és beruházások, melyek 2010 óta megtörténtek Budapesten. A következő bekezdés a leendő fejlesztésekről szól, utána pedig Tarlós átkanyarodik Zuglóra, és hosszú-hosszú bekezdéseken át gyalázza Karácsony Gergelyt.

„A 3×3,5 méteres otthoni »dolgozószobámban« gurgulázó hangot adva emelkedem fel a kanapéról, mikor újra észlelem, hogy ez a főpolgármesteri kampány igazában nem a főpolgármester-választásról akar szólni.”



– kezdi Tarlós, majd rengeteg mondat jön arról, hogy Karácsonyt csak a balhé érdekli, forradalmárnak gondolja magát, majd olyan mondatok következnek, hogy

„Nem tudom, meddig merészkedik az ellenzék abban, hogy bármilyen degenerált kommunikáció elindulhat, csak nehogy jelöltek összehasonlítása irányába terelődjön a folyamat.”

Tarlós végül levonja a következtetést, hogy az ellenzéket nem is érdekli, ki lesz a főpolgármester és mi lesz Budapesttel, Karácsony nem is beszél Budapest igazi problémáiról, sőt, Tarlós szerint nem is ismeri azokat.

„A lényeg, hogy Gyurcsány irányíthassa. Gyurcsány Ferenc mindenáron vissza akarja szerezni a hatalmat, ha nem is formálisan, de úgy, mint mondjuk Teng Hsziao-ping. A történetnek ez a lényege, a többi halandzsa.”

Tarlós szerint ehhez pedig hármas taktikával él az ellenzék: őt egy fideszes végrehajtó emberként akarják bemutatni, emellett a budapesti 'szabadságharc' képzetét tartják fenn, végül pedig el kell bagatellizálni Karácsony 'rizikós zuglói ügyeit'.

„Igazán sok választást nyertem 30 év alatt, és nem szenvedek kóros hatalommániában. Ha a nép Karácsonyt választja, én gratulálni fogok neki, sok szerencsét kívánok (amire talán szüksége lesz), és szívfájdalom nélkül elmegyek. Ez esetben azonban a levegőben van a kérdés, hogyan folytatja a város.”



– írja kicsivel később Tarlós, aki külön is kiemeli, hogy sosem volt a Fidesz végrehajtója, de azért két dolgot szerinte fontos tisztázni.

Az egyik, hogy a fővárosnak kevés dolog áll kevésbé érdekében, mint hogy a főpolgármester visszavonhatatlanul elmérgesedett viszonyban legyen a kormánnyal. Ő is elment a falig, írja, több miniszterrel is komoly konfliktusa volt, de az együttműködés lehetősége sosem veszett el teljesen.

„A másik dolog, hogy akkor engedtem a kormánynak, amikor hatályos törvénybe ütköztem volna (kórházak, oktatás – ezek országos érvényű törvények –, de a Városliget is törvényen alapult). A törvényeket minden önkormányzat és önkormányzati vezető be kell tartsa, hívják akárkinek. Az MSZP-vezetésű megyei jogú városok is betartják. Karácsony is betartaná, csak handabandázik, amit olyan mosollyal igyekszik kompenzálni, amit feltételezhetően barátságosnak vél.” – írja még Tarlós, aki kitér arra is, hogy neki köszönhető, hogy 2019-ben is közvetlenül lehet választani a főpolgármesterét, hiszen ez indulása alapfeltétele volt. És az ellenzéki manifesztációval szemben ellentétben sokat megőrzött a város autonómiájából, teszi még hozzá.

„Ami a moralizálást illeti, nem gondolnám, hogy a főváros negatív példa lenne. A fővárosi városházán 2010 óta korrupciós botrány nem volt, ilyenen a BKK-jegyrendszer kapcsán is hiába erőlködtek. Karácsony helyében hallgatnék egy olyan Zugló vezetőjeként, ahol egyszer csak tréningruhában nyomtalanul eltűnnek képviselők, ahol még a szocialisták szerint is kezelhetetlen állapotok vannak.” – teszi hozzá Tarlós az írása végefelé, amikor még egyszer nekikezd a zuglói 'ügyek' felemlegetésének. A cikk végül így zárul:

„Lelki szemeimmel előre olvasom Karácsony múzsájának, Bíró Mariannának a tollából a főcímet az Indexen: »Tarlós magyarázkodik«, »Tarlós durván (!) nekiment ellenfelének«. Ez nem ilyen egyszerű, ha valaki végigolvassa az írást. Tarlós csak látja, hogy Karácsony a várost és annak vezetését örökös háborúskodásra akarja felhasználni. Semmi másra.”