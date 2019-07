Az úzvölgyi katonai temetőről is tárgyalt román kollégájával Szijjártó Péter

Román kollégájával, Teodor Melescanuval folytatott kétoldalú tárgyalásokat az EBESZ informális külügyminiszteri találkozójának alkalmával a szlovákiai Csorba-tónál Szijjártó Péter. A megbeszéléseken a két ország viszonyát mérgező témák, az úzvölgyi katonatemető és az új román közigazgatási törvény volt a fő téma.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó megerősítette, hogy Magyarország törekszik a két ország kapcsolatának javítására, "hogy a kapcsolatrendszer visszatérjen a kölcsönös tisztelet és a pozitív dinamika talajára". Melescanu segítségét kérte abban, hogy folytatódhassanak az úzvölgyi katonai temetőről szóló szakértői egyeztetések, és a szakértők még júliusban a helyszínen tájékozódhassanak.

A közigazgatási törvénnyel kapcsolatban Szijjártó azt kérte, hogy az erdélyi és székelyföldi magyarok megtarthassák szerzett jogaikat, vagyis a jövőben is használhassák anyanyelvüket azokon a településeken is, ahol részarányuk 20 százalék alá csökken. Emellett kérte, hogy a romániai bíróságok fejezzék be azt a gyakorlatukat, hogy több millió forintos bírságokat szabnak ki magyar tisztségviselőkre anyanyelv- és szimbólumhasználat miatt. (Via MTI)