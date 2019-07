Kiutasították az országból a Balaton Soundon ápolóra támadó szlovák férfit

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, valamint három évre kiutasította az országból a siófoki járásbíróság azt a 25 éves szlovák férfit, aki a Balaton Soundon támadt rá egy ápolónőre. Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi a fesztiválra érkezése és sátra elfoglalása után annyi alkoholt fogyasztott, hogy ittassága miatt ellátásra szorult. A mentősök az egészségügyi sátorba vitték. Ott minden ágy foglalt volt, ezért a részeg vádlottat a földre tették, majd amikor felszabadult egy hely, oda akarták fektetni.

A férfi először együttműködést tanúsított, majd minden előzmény nélkül a neki segítő ápolónőt ököllel úgy orron ütötte, hogy a sértett a földre esett. Ezután megpróbálta elhagyni a sátrat, de a biztonságiak feltartóztatták.

A járásbíróság egy másik külföldi terhelttel szemben is jogerős ítéletet hozott. Egy 43 éves ukrán férfit utasítottak ki jogerősen 5 évre az országból, miután kocsi feltörése közben tetten érték. A vádlott egy Ukrajnában beszerzett speciális távirányítóval nyitott ki egy autót egy siófoki áruház parkolójában. Még akkor is az autóban kutatott, amikor a sértett és fia visszaért az autójához. A vádlott menekülni próbált, de a parkolóban tartózkodó biztonsági őrök és vásárlók feltartóztatták. (Via Ügyészség)