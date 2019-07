Szabálysértési eljárás indult a győri szökőkútban szexelő pár ellen

A Blikk azt írja, közerkölcs megsértése miatt szabálysértési eljárást indított a rendőrség a pár ellen, akik vasárnap hajnali 2 órakor Győr főterén, a szökőkútban szexeltek, miközben többen nézték őket, és hangosan biztatták a romantikázó párt.

Valaki kihívta a rendőröket is, de mire azok kiértek, a pár már végzett, csak a lábukat lógatták a szökőkút vizébe, így a járőrök nem tudták őket felelősségre vonni.

A videó közzététele viszont után már felelősségre tudják vonni őket, a Győri Rendőrkapitányság közerkölcs megsértése miatt indít szabálysértési eljárást.

A lapnak nyilatkozó ügyvéd szerint ez egyértelműen szeméremsértés, akár 2 év börtönnel is büntethető (vagy ha esetleg 14 év alatti gyerek is látta, akár 3 év börtön is kiszabható).

A szökőkutakat egyébként nem tisztítják elég jól, ezért sem szabad fürödni bennük, szex közben pedig különböző kórokozók kerülhetnek a szervezetbe.

A tanulság: nem árt észben tartani, hogy a nyilvános szexet még a családok éve és a babaváró támogatások idején sem támogatja a magyar állam. (Blikk)