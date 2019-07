Szaúdi repteret támadtak drónnal a húszik

A húsziknak ilyen drónjaik vannak, mint ez, amit a jemeni háborúban a húszik ellen harcoló Egyesült Arab Emirátusok hadserege 2018. június 19-én mutatott be Abu Dzabiban. Fotó: KARIM SAHIB/AFP

Drónnal támadták egy erőműt és egy repteret Szaúd-Arábiában a jemeni húszi lázadók. Az Irán támogatását élvező siíta fegyveresek az abhai repülőteret, illetve a tihamai erőműt akarták bombázni.

A szaúdiak szerint ez nem sikerült, állításuk szerint a drónt még azelőtt megsemmisítették, hogy az elérhette volna a célját. A légi forgalmat így is szüneteltetni kellett az abhai reptéren, de állítólag már az is újraindult.

A húszik hírtelevíziója, az al-Maszíra szerint ugyanakkor a csapások célt értek. Az elmúlt hetekben a húszik több sikeres támadást is végrehajtottak az abhai, illetve a dzsizáni reptér ellen is. Az abhai repülőtér elleni június 12-i támadáskor egy rakéta a váróteremben csapódott be, és kioltotta 26 ember életét.

Jemenben 2014 augusztusa óta dúl polgárháború az Irán támogatását élvező húszik, valamint a Szaúd-Arábia és egyéb arab országok által 2015 óta támogatott jemeni elnökhöz - a Rijádban tartózkodó Abed Rabbó Manszúr Hádihoz - hű erők között. (Via MTI)