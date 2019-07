Titokban fényképezte egy nő altestét egy dél-koreai tévésztár

Dél-koreai nők demonstrálnak azért, hogy a rendőrség lépjen fel hatékonyabban a "molka"-jelenség, vagyis az ellen, hogy rejtett kamerákkal készítenek róluk felvételeket közvécékben, öltözőkben, amiket aztán a neten vetítenek. Fotó: STR/AFP

Visszavonul egy ismert dél-koreai tévés, Kim Szungcsun, akit a múlt héten lesifotózáson kaptak rajta. Kim hétfőn nyújtotta be lemondását az SBS tévétársaságnak.

Kim a szöuli metróban bukott le, amikor titokban egy utastársa altestét fotózta. Az eset tanúi feltartóztatták, és bár Kim tagadni próbált, a telefonján megtalálták a nőről készült képeket. A rendőrség nem vette őrizetbe, de nyomozást indított az ügyben.

Dél-Koreában általános jelenség a nők lesifotózása, aminek külön neve is van: molka. Az elmúlt hónapokban azonban sorozatos botrányok robbantak ki ilyen ügyekből. Kim is ezért kerülhetett ilyen kellemetlen helyzetbe a bunkósága miatt. "Bocsánatot kérek, amiért gyógyíthatatlan sebet hagytam az áldozat szívében" - írta Kim a közleményében, amiben munkatársaitól és munkáltatójától is elnézést kért "az okozott problémákért".

Raphael Rashid, egy Szöulban dolgozó szabadúszó újságíró szerint Kim ügyéből csak ismertsége miatt lehetett botrány. "Lássuk be, a molka mindennapos, ismétlődő jelenség, így a legtöbb eset be se kerül a hírekbe, annyi van belőlük" - mondta a Guardiannak. A lap szerint 2017-ben átlag napi 18 hasonló ügyet jelentettek, pedig az ilyen esetekben nagy a latencia, mivel sok esetben az áldozatok nem tudják meg, hogy lefilmezték, lefényképezték őket, mások pedig még akkor se jelentik, ha tudomásukra jut.