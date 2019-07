Trump dühében elfelejtette, hogy alig pár hete még dicsérte Theresa Mayt

Kim Darroch, Nagy-Britannia washingtoni nagykövete 2017. január 18-án, a Trump beiktatása alkalmából tartott teadélutánon. Fotó: PAUL MORIGI/AFP

"Nagyon jó munkát végez" - dicsérte egy hónapja Nagy-Britanniában tett hivatalos látogatásán Donald Trump Theresa May brit miniszterelnököt. Alig egy hónappal később egy dühös twitterüzenetben viszont már arról beszélt, hogy May és képviselői "teljesen összekutyulták" a Brexitet, pedig ha megfogadták volna a tanácsait.

Hogy mi változott? A hétvégén a Daily Mail egy, a Brexit-kampányt a gyanú szerint illegális külföldi forrásokból finanszírozó Arron Banksszal szakmai szempontból elfogadhatatlanul szoros kapcsolatot ápoló, még közös cikket is jegyző újságírója, Isabel Oakeshott nyilvánosságra hozta Nagy-Britannia washingtoni nagykövetének bizalmas diplomáciai táviratait, melyben a nagykövet, Sir Kim Darroch az őszinte véleményét fogalmazta meg Trumpról.

Ez az elnökre nézve nem túl hízelgő. Darroch szerint Trump "bizonytalanságot sugároz", "alkalmatlan", és "diszfunkcionális". Trump ugyan vasárnap még azt állította, hogy "bár volna mit mondania Darrochról, az egész "nem érdekli". Aztán eltelt egy nap, és a kedvenc fórumán, a Twitteren kezdett őrjöngésbe, elsősorban May ellen, akit korábban még dicsért. "Nagyon kritikus voltam azzal kapcsolatban, ahogy Theresa May miniszterelnök és Nagy-Britannia a Brexitet kezelte. Micsoda katyvaszt csinált May és a képviselői. Mondtam neki, hogyan kéne csinálnia, de ő máshogy döntött. Nem ismerem a nagykövetet, de nem kedvelik és nem gondolnak róla jókat az Államokban. A jó hír, hogy a csodálatos Egyesült Királyságnak hamarosan új miniszterelnöke lesz. Míg nagyon élveztem a nagyszerű Hivatalos Látogatást a múlt hónapban, igazán a Királynő nyűgözött le" - írta a szokásos zagyva stílusában ezt-azt összehordva.

Darroch botránya most elég kezelhetetlen diplomáciai helyzetet idézett elő. May nyilvánvalóvá tette, hogy a nagykövet élvezi a bizalmát, és azt is, hogy a hivatali idejéből hátralevő két hétben biztos nem hívja vissza nagykövetét. Így a problémát utódjára - minden bizonnyal Trump kedvencére, Boris Johnsonra - hagyományozza, akinek aztán azt a dilemmát kéne megoldania, hogy visszahívja-e a nagykövetet, ezzel nyilvánvalóan behódolva Trumpnak, vagy a jó viszonyt kockáztatva a helyén hagyja a tapasztalt diplomatát. Ez utóbbit a külügyminisztériumban többen is pártolják, szerintük ugyanis Darroch semmi kirívót nem követett el, sőt, csak a munkáját végezte, amikor bizalmasan megosztotta megfigyeléseit.

Ugyanakkor Darroch helyzete hamar tarthatatlanná válhat. Trump ugyanis közölte, hogy minden kapcsolatot megszakítanak vele. Hogy ez mit jelent, azt - mint Trump szinte bármely kijelentésekor - csak találgatni lehet. Ha Trump utasítja is kormányát a kapcsolat megszakítására, az a gyakorlatban Darroch kiutasításával érne fel, hiszen képtelen lenne végezni a munkáját.

A Guardian szerint kiutat jelenthet, ha Darroch maga mond le megbízatásáról.

Nagy-Britanniában amúgy nem Darroch kijelentései, hanem a szivárogtatás ténye okozott botrányt. Sokakban felmerült, hogy talán az orosz titkosszolgálatok állhatnak a háttérben. A brit kormány szerint azonban a jelek inkább arra utalnak, hogy a külügyminisztérium munkatársa lehet a szivárogtató. Alan Duncan, a külügyminisztérium egyik államtitkárának tájékoztatása szerint már meg is kezdték a kutatást a tégla után. Mivel a kiszivárogtatott táviratok között van olyan is, ami csak nyolc napos, szerinte egy aktív külügyér lehet a szivárogtató. (Via The Guardian)