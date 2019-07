Túszul ejtették a Liverpool csatárának pomerániai törpespiccét

Drámai hír járja körbe kedd délután a nemzetközi futballvilágot: ismeretlenek betörtek a Liverpool Bajnokok Ligája-győztes csatára, Daniel Sturridge Los Angeles-i házába, ahonnan több táska mellett ellopták a játékos kiskutyáját, egy pomerániai törpespiccet.

A játékos - aki egyébként épp távozik a csapatától, mert nem hosszabbították meg szerződését -, az Instagramon számolt be a bűncselekményről, méghozzá több videófelvételen is:

Az elsőn látszik, hogy betörték a hollywoodi ház egyik üvegajtaját, Sturridge pedig méltatlankodva jár fel s alá a folyosón, és azt hajtogatja, vajon kinek juthat eszébe betörni egy Los Angeles-i házba, hogy ellopjon onnan egy kutyát.

A következő felvételen a játékos már arról beszél, hogy akár 20, sőt 30 ezer fontot is kész fizetni, hogy visszakapja az állatot, és feltöltötte a biztonsági kamera felvételeit is, amin három kapucnis férfi látszik. Azt is mondja egy ponton, hogy aki információval szolgál az elkövetőkről, annak is bármennyit kész fizetni. Ezt a posztot aztán Sturridge végül törölte az oldaláról, viszont feltöltött négy képet is a kutyájáról, akinek egyébként természetesen van saját Instagram-oldala is.

Sturridge elmondása szerint két órára ment el otthonról, amikor az eset történt. (BBC)