Világbajnok gyorsúszó mentett ki egy fuldoklót Cagliari közelében

Filippo Magnini Fotó: Andrea Ronchini/NurPhoto

Filippo Magnini, a kétszeres világbajnok olasz úszó mentette meg egy fuldokló életét Caglari közelében a Cala Sinzias strandon. Andrea Benedetto, aki két nappal korábban házasodott össze partnerével, egy felfújható unikornison bohóckodott férjével, amikor hirtelen a vízbe pottyant.

A tenger hidegebb volt, mint azt gondolta, ez pedig egy betegsége miatt gyakorlatilag lebénította, nem tudta mozgatni a végtagjait. Férjét a szél sodorta arrébb, így ő is hiába próbálta megmenteni a bajba jutott Benedettót, aki se kapálózni, se kiabálni nem tudott.

A parton szolgálatot teljesítő életmentők is csak a férj kiabálására figyeltek fel, és rohantak mentőcsónakjukhoz. A kiabálást meghallotta az esethez sokkal közelebb tartózkodó Magnini is, aki világbajnok gyorsúszóként egyből vízbe is vetette magát, és odaúszott. Segített Benedettónak a víz felett tartani a fejét, majd több más strandoló segítségével felsegítette a mentőhajóra a bajba jutottat, aki már csak a kórházban tért magához.

"Már csak a kórházban kapcsoltam, hogy Filippo Magnini mentett meg. Nem tudtam megköszönni neki, mert nem vagyunk kapcsolatban, de remélem, hogy személyesen is hálát adhatok majd neki" - nyilatkozta Benedetto.

Magnini 2004-ben olimpiai bronzérmet szerzett a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként. 2005-ben és 2007-ben pedig száz méter gyorson lett világbajnok. (Via BBC)