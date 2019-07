A koppenhágai rendőrök lecsaptak a részegen rollerezőkre

Kevés idegesítőbb jelenség van a közlekedésben a jellemzően a járdán, az ott értelemszerűen átlag 3 km/h-ával gyaloglók tömegén 40-nel átcikázó elektromos rollernél - nem véletlenül indultak már világszerte népmozgalmak a sátáni eszköz megsemmisítésére. Ezek a förmedvények az elmúlt hónapokban Párizstól Prágáig elárasztották Európa nagyvárosait is.

Koppenhágában a hatóságok megelégelték ezt, vagy legalábbis azt, hogy mivel csak egy ártatlannak tűnő gyerekjátékról van szó, felnőtt emberek tajt részegen száguldoznak vele a járdákon. A hétvégén 28 embert vettek őrizetbe ittas rollerezés miatt, közülük 24 ellen vádat is emeltek ittas vezetés miatt. Ők akár 500 eurós pénzbírságot is kaphatnak, a többszörös visszaesők pedig börtönbüntetést kockáztatnak.

Koppenhágában több cég is kínál elektromos rollereket, amiket egy mobilalkalmazással lehet rövid távra kibérelni. Január óta, amióta ezt lehet, már 13 cég kért engedélyt, ezek együtt 21000 rollert üzemeltetnének a városban. A helyi tanács őszre ígért döntést arról, hogy közülük hány kaphat engedélyt, és összesen hány roller üzemelhet a városban - ahol egyébként a szabályok tiltják, hogy a rollerezők a járdán vagy gyalogos övezetben közlekedjenek a járművükkel. (Via The New York Times)