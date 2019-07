Az ausztrál sirályok ötöde antibiotikum-rezisztens baktériumokat hordoz

Megdöbbentő felismerésre jutottak a perthi Murdoch Egyetem kutatói az ausztrál sirályok (Chroicocephalus novaehollandiae) vizsgálata során. Kutatásuk szerint a legelterjedtebb ausztráliai sirályfaj egyedeinek ötöde hordoz valamilyen antibiotikum-rezisztens patogént, például az akár halálos vérmérgezést is okozni képes kólibaktériumot (E. coli).

Ez több okból is kifejezetten aggasztó. Egyrészt a mozgékony madarak remek terjesztői ezeknek a rezisztens baktériumoknak, nagy területen szórhatják szét. Másrészt ürülékükkel sok más élőlény - haszonállatok, vagy akár emberek - is érintkeznek, így ők is megfertőződhetnek. Például a fűben, homokban játszó gyerekek kezére is kerülhet, így étkezéskor a szervezetükbe is bejuthat. Ez alapos kézmosással amúgy megelőzhető.

A kutatásban vizsgált ürülékminták némelyikében még olyan, legvégső esetben használt antibiotikumokra, mint például a carbapenems, is rezisztens baktériumokat is találtak, sőt, Perth egyik strandján találtak egy egyedet, amelynek a baktériumai még colistinnek is ellenálltak. A colistin az az antibiotikum, amit tényleg csak a legeslegvégső esetben szoktak bevetni, amikor már minden más szer csődöt mondott.

A sirályok amúgy a kutatások szerint miattunk fertőződhettek meg a rezisztens baktériumokkal. Bár teljes bizonyossággal még nem sikerült megállapítani az ok-okozati összefüggést, de minden jel szerint a háztartási hulladék fogyasztásával fertőződhettek meg.