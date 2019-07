Hollandiában be kell zárni egy játszóteret, mert túl hangosan játszottak a gyerekek

A kelet-hollandiai Nijmegen önkormányzata azután rendelte el az egyik helyi iskola játszóterének bezárását, hogy a közelben lakók arra panaszkodtak, hogy a gyerekek néha a 70 decibeles határt átlépne visítoznak játék közben. A hivatalos mérésnél a ricsaj a 88 decibelt is elérte.

A De Buut iskola igazgatója, Janneke Colsen elmondta, hogy ha mégsem zárják be a játszóteret, akkor minden egyes alkalommal 10 ezer eurós bírságot is kaphatnak, amikor a gyerekek túl hangosan játszanak. Egyébként bizarrnak tartja a helyzetet, miközben egyre több szó van arról, hogy a gyerekeknek többet kellene a szabadban tartózkodniuk. Hozzátette, hogy a lakók megbékítése érdekében már minden zenélő eszközt bevittek és a játszóteret is csak este nyolcig lehet használni.

Az iskola játszótere egyébként már 40 éve működik, de két éve csökkenteni kellett a területét, mert szemben újabb lakóházakat kezdtek építeni. Azóta több mint négyezren írták alá azt a petíciót, ami arra kötelezné a városi tanácsot, hogy gondolja át újra a döntését. (Guardian)