A Magyar Nemzet arról ír, hogy a libsik már meghozták a kötelező melegszabályt a fociban, mert nem tudják, mit jelent a rule szó angolul

Patent véleménycikkben ment neki a Magyar Nemzet Megan Rapnoe-nak, a világbajnok amerikai női fociválogatott szabadszájú, Trump-ellenes, mindenféle kisebbségek jogaiért lelkesen kiálló, leszbikus sztárjának egy nyilatkozata miatt, amit a győzelem után adott. Az írás címe:



A véleménycikk nyitó bekezdéséből minden lényeges kiderül:

"„Már megvitattuk. A tudomány az tudomány. A melegek szabálya.” Megan Rapinoe, az amerikai női labdarúgó-válogatott kulcsjátékosa, egyben csapatkapitánya a világbajnoki cím elhódítása után ismét szükségesnek gondolta, hogy a nézetét világgá kürtölje a Twitteren. Hogy mi is a melegek szabálya? „Melegek nélkül nem nyerhetsz (világ)bajnokságot” – ahogy azzal Rapinoe-t idézve hetek óta tele van a világsajtó. Ismételjük meg: ez még csak nem is vélemény, hanem egyenesen tudomány. Ezekért a mondatokért a liberális sajtó Budapesttől New Yorkig, Sydney-től Torontóig az egekbe emeli a játékost, és a lapok szégyenérzet nélkül, sőt büszkén számbaveszik, hány leszbikus is van az amerikai válogatottban."