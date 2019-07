Rendőrök próbáltak befogni egy kengurut Igalban

A KaposvárMost számolt be róla, hogy olvasójuk egy kengurut fedezett fel Igalon. Az állatot előbb az utcákon lehetett látni, majd a közeli erdőbe menekült. A beszámolók szerint rendőrök is próbálták befogni, de nem jártak sikerrel. Ezt később a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette a lapnak.

Facebookos fotón a szökevény

Az állat keresése jelenleg is zajlik, aki a környéken lát egy kengurut, hívja a rendőrséget. A lap még annyit tesz hozzá a hírhez, hogy a kenguruk szürkületkor és hajnalban a legaktívabbak, és ha valaki találkozna vele, ne próbálja meg befogni, mert bár nyugodt állatok, de ha veszélyt éreznek, akkor akár támadhatnak is.